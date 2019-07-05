MotoGP'de sıradaki durak Almanya

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Geride kalan 8 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle: 1. Marc Marquez (İspanya): 160 Puan 2. Andrea Dovizioso (İtalya): 116 3. Danilo Petrucci (İtalya): 108 4. Alex Rins (İspanya): 101 5. Valentino Rossi (İtalya): 72

Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek 9. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 30 tur üzerinden yapılacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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