Başkan Ergün şampiyonları ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 takımı, Kastamonu’da düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonası’nda bin 350 takım arasından şampiyonluğa ismini yazdırdı. Sakaryaspor ile oynanan final maçını 5-0’lık skorla kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Takımı, yönetim kadrosuyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret ederek, kupalarını takdim etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri ile U-14 takımı futbolcuları yer aldı.

Ziyarette tüm yönetimi ve futbolcuları kutlayan ve başarı dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Uzun bir etap. Bin 350 takımın arasından ilk maçlar Manisa’da yapıldı, sonrasında ikinci etap karşılaşmaları Aydın’da yapıldı. Aydın’daki müsabakaları da takımımız birinci olarak geçti.

Kütahya’da yapılan ikinci kademe maçlarını yine birinci olarak tamamladıktan sonra Kütahya’da yapılan 4 takım arasındaki müsabakalara gönderdik. Finalde Sakaryaspor’u 5-0 gibi net bir skorla yenmiş olmanız bizlere çok büyük mutluluk verdi. Türkiye şampiyonluğunu bizlere kazandırdınız, Manisa’ya kazandırdınız. Her şeyden önce ben emeği geçen önce çocuklarımıza, onlara bu imkanı verip çalıştırdıkları için ailelerine, onları çalıştıran bütün teknik kadromuza, hocalarımıza, masöründen malzemecisine kadar başkandan yöneticilere kadar katkıda bulunan herkese Allah razı olsun diyorum” dedi.



“10 yılın emeği”

Bu günlere kolay gelinmediğini ifade eden Başkan Ergün, “Sporun içinden gelen bir kişi olarak bu mutluluğu bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Bundan 10 sene önce temellerini attığımız zaman sizler 4 yaşındaydınız. 10 yılın emeği, birikimi ve çalışmanın karşılığını, semeresini bugün alıyoruz. Diktiğimiz tohumların yeşererek bugün sahada en güzel sonuçları, meyvelerini bizlere yansıttınız. Bundan öncesi de Manisa’da birinci olarak bölgesel olarak U-15 takımımızın şampiyonluğunu yaşamıştık. Bunların hepsine baktığımız zaman altyapıya verdiğimiz önemin ne kadar önemli olduğunun ve tesisleşme noktasında Halil Onultmak, Fikri Bayrıl, Tevfik Lav, Necmi Temizel, Tarık Almış, Mümin Özkasap ve Ertuğrul Dilek gibi spor tesisleri Manisa futbolunun nereden nereye geldiğinin göstergesidir.

Küçük futbolculara tecrübelerini ve bilgilerini aktaran Başkan Ergün, arkadaşlık duygularının pekiştiği, özgüvenin arttığı, kişisel gelişimin yarınlarda çok daha iyi hale geldiği bir oluşum içinde bulunduklarını belirterek, “Yarın sizler ya bu makamlarda ya da futbol sahalarında çok daha iyi noktalarda olacağınızı hiçbir zaman unutmayın. Benim sizlere tavsiyem, çalışın, çalışın, çalışın. Tabi ki dersleriniz de olacak, sporunuzu da yapacaksınız.

Yarın belki ekmek yiyeceğiniz bir meslek düzeyine geleceksiniz. Ama şunu unutmayın, her zaman hocalarınıza, yöneticilerine saygıyı yitirmeden, işinizin en güzelini yapabilmek için çok çalışmak gerektiğini sakın unutmayın. Bunu yaptığınız zaman Rabbim sizlere bu desteği katkıyı verecektir. Başarının herkesin başarısı olduğunu ifade eden Başkan Ergün, “Ben emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Manisa için bugün güzel bir gün. Tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Türkiye şampiyonluğunu U-14’te bizlere yaşattınız. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere. Manisa ileriye daha iyi bakıyor. Bizim amacımız gençliğe sahip çıkmak, sizlere sahip çıkmak, çok daha iyi yarınlara taşıyabilmek” dedi.



Manisa’da futbol oynayarak Türkiye futboluna, milli takımlara kadar çıkmış örneklerin önlerinde olduğunu belirten Başkan Ergün, “14 yaşı unutmam, neden? Beşiktaş’ta, Fenerbahçe’de oynayan Caner Erkin, ilk Manisaspor’a ben getirdiğimde 14 yaşındaydı. Almanya’dan getirdiğimiz 17-18 yaşında Hakan Balta, benden sonraki süreçte Arda Turan, Uğur İnceman gibi futbolcuları Manisa’ya kazandırmıştık. Caner 14 yaşında Manisa’ya ilk geldiğinde çok heyecanlıydı. Bugün milli takımlarda, en iyi takımlarda oynuyorlar. Örnekler önlerinizde, çalışırsanız, iyi ahlaklı, saygılı olursanız, yanınızdaki severseniz sizde başarılı olursunuz. İnşallah bu evlatlarımızı da iyi yerlerde görmek bizleri mutlu eder. İnşallah sizleri de iyi yerlerde görürüz” diye konuştu.



“Bu imkanlar birçok kulüpte yok”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan da, “Biz teşekkür ediyoruz. Bütün bu imkanların bize sağlanmasında inanılmaz katkı gösterdiniz. Şanslı bir kulüp olduğumuzu biliyoruz. Sağ olsun çocuklarımız da kulübümüze layık bir şekilde bizleri temsil ediyorlar. İnşallah çocuklarımızı A takımda oynatırız. İnşallah süper ligde oynatırız. Süper ligde oynatacağız. Çocuklarımız bizim değerlerimiz, daha çok eğileceğiz, daha çok ilgileneceğiz. Kendilerinden beklentilerimiz var, daha iyi hazırlanacaklar. Biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu imkanlar birçok kulüpte yok. Biz de gerekenleri yapıyoruz. Böyle güzel kupalar da gelince yöneticiler olarak zevk alıyoruz. Herkes adına çok teşekkür ediyoruz. Başkan Ergün, yapılan ziyarette futbolculara gelecekte başarı dileklerini ileterek, futbolcuları ödüllendirdi.