Dijital Ruh!
Edward Ashford Lee, Dijital Ruh adlı kitabında, Platon’un felsefesine kadar geri gidiyor, İinsanlar ve makineler arasında aslında bir rekabet olmadığını, evrim sürecinden birlikte geçtiklerini iddia ediyor.
Gerçekte nedir
teknoloji? Zaten var olan şeylerin keşfedilmesinden ibaret midir, yoksa buluşlar
mı var eder onu? Ne yöne doğru ve nasıl bir hızla ilerliyor? Mevcut hızıyla
zaman içinde insana üstün gelebilir mi? Dijital Ruh, bu sorular etrafında inşa
ediliyor.
Yazar Edward
Ashford Lee, Platon’un felsefesine kadar geri gidiyor, teknolojinin insanlar
tarafından keşfedilen ‘Platonik idealler’den oluştuğu düşüncesi ile yaratıcı
bir süreç olduğu düşüncesini karşı karşıya getiriyor.
Daha sonra
insanlar ve makineler arasında aslında bir rekabet olmadığını, evrim sürecinden
birlikte geçtiklerini iddia ediyor.
Bir yin ve yang
dengesiyle teknoloji tarihinin en alt basamağından en üst basamağına tırmanarak
okura bir teknoloji felsefesi açımlıyor.
Dijital Ruh - İnsan ve Teknoloji Arasındaki Yaratıcı Ortaklık / Edward Ashford Lee / Çevirenler: Avni Uysal, Gizem Uysal / Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) / 392 s.
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