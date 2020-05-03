Dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’da sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, sel ve su baskınlarına karışı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’da sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, sel ve su baskınlarına karışı uyardı.
Meteorolojiden Kocaeli, Yalova ve Bursa için şu yapılan uyarıda şöyle denildi:
“Kocaeli, Yalova ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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