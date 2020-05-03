Dikkat! Meteoroloji'den sel uyarısı

03 Mayıs 2020 Pazar, 16:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’da sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, sel ve su baskınlarına karışı uyardı.

Meteorolojiden Kocaeli, Yalova ve Bursa için şu yapılan uyarıda şöyle denildi:

“Kocaeli, Yalova ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”



