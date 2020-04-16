Dilekçe imzalatıldı; ‘Bağış değil gasp’

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Dilekçede, personelin “kendi isteğiyle” maaşından kesinti yapıldığı belirtilse de imzalamayan personelin, “lojmandan faydalanmamakla” tehdit edildiği öne sürüldü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kendisine bağlı tüm birimlere gönderdiği ıslak imzalı yazıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya bağışta bulunulmasını, dekontların ise amirlere iletilmesini istemişti.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, memurun nisan ayı maaş düzenlemesi yapılmadan önce 5-7 Nisan arasında, kendisine bağlı tüm işletmelere dilekçe örneği gönderdi.

Bağış yapmayan memurlara imzalatılması zorunlu tutulan dilekçede, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem adlı yardım kampanyasına katılmak amacıyla 15.04.2020 tarihinde (Nisan-2020) ödenecek maaşımdan 1 günlük yevmiye kesintisinin yapılarak belirlenen ilgili hesaplara aktarılmasını arz ederim” denilerek, dilekçeye memurun TC’sini yazması ve imzasını atması istendi. Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Kamu çalışanları ne kazanıyor ki ne verecek? Ayın 15’i geldi, amirler memurları çağırıp ‘Bağış yap senin için iyi olmaz’ gibi tehditlerde bulunuyor. Memurdan bağış değil, haraç kesiliyor” dedi. Durmuş konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.