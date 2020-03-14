Dilmen: Fenerbahçe ancak öyle kazanırdı

14 Mart 2020 Cumartesi, 22:44

Fenerbahçeli futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Konyaspor’a yenilen takımı ağır dille eleştirdi.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "Fenerbahçeli olarak kötü bir espri yapacağım. Bugün Fenerbahçe nasıl kazanırdı biliyor musun? 3 kişi daha atılsaydı. Ancak o zaman kazanırdı, kurallara göre, hükmen. Bu bir fiyaskodur. Geçen sezonun ilk 9 haftası ve bu sezonun son 9 haftası 17 puan alabilmiş Fenerbahçe. Fizik ve mental olarak bitmiş. Fenerbahçeli olarak kötü bir espri yapacağım. Bugün Fenerbahçe nasıl kazanırdı biliyor musun? 3 kişi daha atılsaydı. Ancak o zaman kazanırdı, kurallara göre, hükmen.Fenerbahçe'nin geçen sezon ile arasında bir fark var. Geçen sezon ilk 9 maçta 9 puan aldı, küme düşme potasındaydı. Bir tanesinde ikinci yarısında küme düşme potasında. 9 haftada 8 puanı var. Fenerbahçe'de iyi oynayan oyuncu var mıydı? Yoktu. Sadece mücadele etmeye çalışan bir Vedat Muriqi vardı. Çırpındı durdu çocuk."