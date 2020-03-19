Dilmen, ‘play-off’ dedi

19 Mart 2020 Perşembe, 20:52

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, erteleme kararına karşı çıkan kulüplerin olduğunu söyledi. Dilmen play off sisteminin de sinyalini verdi.

Rıdvan Dilmen,"Futbolla ilgili geçen haftadan bugüne kadar geçen süreç, virüsün yaygınlaşması bu kararı almaya sevk etti. Sağlık her şeyden önemli.

Nihat Özdemir bey ile dün konuşma imkanım olmuştu. Düne kadar kulüplerimizin bir bölümü oynamak istiyormuş, alt ligde de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş.

Acaba bir süre sonra bir playoff sistemi gelebilir mi, benim aklıma gelen bu. Küme düşmenin de kaldırılması lazım.