Azerbaycan AB'ye nota verdi, Avrupa Parlamentosu ile bütün ilişkilerini askıya aldı

Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Azerbaycan karşıtı faaliyetler gerçekleştirdiği gerekçesiyle Azerbaycan Milli Meclisi ile AP arasındaki ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Karara göre, Parlamento’nun Avrupa Birliği-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi faaliyetlerine katılımı sona erdirildi. Euronest Parlamenter Meclisi Tüzüğü uyarınca, Milli Meclis’in bu kuruluştaki üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin usul kurallarının uygulanması başlatıldı ve bu süreç boyunca Milli Meclis heyeti Euronest Parlamenter Meclisi etkinliklerine katılmayacak.

"30 YILLIK İŞGALE KAYITSIZ KALINDI"

Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile ilişkilerde barış, güvenlik ve yapıcı diyalogdan yana olduklarını vurgularken, AP’nin bu ilkeleri ihlal eden tutumunun iş birliğinin önünde engel oluşturduğunu belirtti.

Kararda, AP’nin uluslararası hukuku göz ardı ettiği, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını 30 yıl işgali sırasında yaşanan yıkım ve insan hakları ihlallerine kayıtsız kaldığı ifade edildi. Ayrıca AP’nin bazı platformlarının Azerbaycan’a baskı ve müdahale aracı olarak kullanıldığı savunuldu. Azerbaycan’ın 2015’te ilişkileri kesmiş, daha sonra yeniden başlatmış olsa da, AP’nin “Azerbaycan karşıtı tutumunu sürdürdüğü” vurgulandı.

"SAVAŞIN ARDINDAN ARTTI..."

Kararda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde Azerbaycan’ın Karabağ Savaşı ile toprak bütünlüğünü yeniden sağlamasının ardından Avrupa Parlamentosu’nun (AP) “Azerbaycan karşıtı tutumunu daha da artırdığı” ifade edildi. Aliyev’in barış ve iş birliği girişimlerinin uluslararası destek görmesinin, AP’deki eleştirileri sertleştirdiği savunuldu.

Açıklamada, 44 günlük savaş sonrası AP’nin Azerbaycan aleyhine çok sayıda karar aldığı, COP29 sürecinde ülkeye karşı kampanyalarda rol oynadığı ileri sürüldü. AP’nin “yolsuzluk, lobi etkisi ve İslamofobik söylemlerle anılan bir yapıya dönüştüğü” iddia edilirken, bu tutumun hem AB-Azerbaycan ilişkilerine hem de bölgede kalıcı barış çabalarına zarar verdiği vurgulandı.

AZERBAYCAN'DAN AB'YE NOTA

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic’i, AP’de kabul edilen karar sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ve nota verildiğini duyurmuştu. AP kararda, Azerbaycan’a Karabağ’ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunmuş ve Azerbaycan’da hapiste olan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etmişti. Ayrıca kararda, Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı da yapılmıştı.