Mahsun Kırmızıgül’den sert 1 Mayıs paylaşımı: 'Bir avuç insanın yaptığı yolsuzluklar yüzünden...'

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara vurgu yaptı. Kırmızıgül, paylaşımında yolsuzlukların milyonlarca çalışanın yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mahsun Kırmızıgül’ün paylaşımı şöyle:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ünlü isimler, sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Emek ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı mesajlarda, işçilerin hak mücadelesine destek ifadeleri dikkat çekti.

Türkan Şoray: Alın teri en kutsal değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Kenan Doğulu: Sanattan hayata, üretimden geleceğe dokunan tüm ellerin; dünyayı güzelleştiren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Esra Erol: Bugün hayatı omuzlayanların günü. Alın teriyle var olanların, emeğiyle dünyayı döndürenlerin günü. Emek veren, üreten, direnen herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Mustafa Sandal: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerime selam olsun.

Çağla Şıkel: 1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın önemini hatırladığımız özel bir gün. Tüm emekçilere kutlu olsun.

Erol Evgin: Sevgili dostlar, emeğiyle çalışan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Tuba Büyüküstün: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Deniz Uğur: Oyuncu da işçidir. Size emek ve dayanışmayı hatırlatmaya geldim. Çok sağlam sınanıyoruz. Aile, dostluk, komşuluk bağlarını güçlendirin.