DİSK Başkanı Çerkezoğlu: "Kadın işçilerin yüzde 93'ü sendikasız! Ayrımcılık çok fazla"

08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Fakat tüm engellere ve önyargılara rağmen toplumun kendisine biçtiği anne ve eş olma rolüne hapsolmayıp, “erkekleşmeden” iş ve emek dünyasında var olan kadınlar, ne mutlu ki var. Bunlardan biri, kadın işçilerin yüzde 93’ünün sendikasız olduğu Türkiye’de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) ilk kadın başkanı olan Arzu Çerkezoğlu.

Ancak işçi sınıfı içerisinde kadınların ağırlığı artsa da, daha fazla kadının bütüncül mücadelesine ihtiyaç var. Yarım yüzyılı deviren DİSK’in dahi başkanlar kurulundaki 31 isminden yalnızca 3’ü kadın.

Çerkezoğlu, işverenlerle ve hükümetlerle zaman zaman “yalnızca kadın olmaktan kaynaklı” zorluklarla karşılaşılabildiğini anlatıyor.

KAYITDIŞI YÜZDE 36 ARTTI

8 Mart vesilesiyle konuştuğumuz Çerkezoğlu’ndan işçi kadınların sorunlarını dinledik. Tüm sektörler için geçerli olan sorunların, işçi kadınlar açısından derinleşerek arttığını şöyle anlattı: “2019’da 500 bin kadın, ev içi bakım hizmetlerinden dolayı çalışamadı. Toplamda 12 milyon kadın ev işleri sebebiyle işe giremiyor. Kamu kurumları tarafından açılacak kreş ve yaşlı bakımevleriyle, etkin politikalar hayata geçirilmeli. Çalışabilen kadınlar da her türlü ayrımcılığa maruz kalıyor. Kadınlar erkeklere göre 4 kat daha fazla kayıtdışı çalıştırılıyor. Kayıtdışılık, 2018 Ağustos’ta derinleşen krizle birlikte yüzde 30-36 büyüdü. Kadın işsizliği de ürkütücü şekilde arttı. Büyük şehirlerde kadın işsizliği yüzde 40’ları aşıyor.”