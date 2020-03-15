Diyanet: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan’a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüsün
Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza
indirmek amacıyla Başkanlık tarafından tedbirler alındığı hatırlatıldı. Bu
tedbirler çerçevesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a
giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlar için süreç içerisinde çalışmalar
yapıldığı kaydedildi. 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibariyle Türkiye'den umre
çıkışlarının durdurulduğu, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin
verilmediği belirtilerek, "Mezkûr tarihten önce umre ziyareti için Suudi
Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve
yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir.
20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü daha ileriki
tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek
dönüşleri erkene alınmıştır" denildi.
14 GÜN UYARISI YAPILDI
Açıklamada,
süreç içerisinde umrede bulunan vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı'nca ön görülen
korunma tedbirlerine yönelik doktorlar ve görevliler tarafından bilgilendirme
yapıldığı, broşür ve afişler hazırlanarak dağıtıldığı belirterek, şu ifadelere
yer verildi:
"Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan’a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular, tedbir amaçlı Ankara ve Konya’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarında karantina mantığı ile ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır. Başkanlığımız sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürütmektedir."
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