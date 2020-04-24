Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüsün kaynağını buldu: Kendi yaptıklarımız yüzünden
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüsün insanların yaptığı hatalar yüzünden meydana geldiğini belirterek, "Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. Yeryüzünde yaşayan tüm insanların kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.
Ramazan ayının ilk sahurunda Diyanet TV’ye konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii bahçesinden canlı olarak yayınlanan programda, ‘yaşanılan sıkıntılardan ibret alınıp ders çıkarılması’ gerektiğini söyleyen Ali Erbaş, “Bunda da bir hikmet vardır” ifadelerini kullandı.
‘MÜSİBETLER KENDİ YAPTIKLARIMIZDANDIR'
Erbaş, koronavirüsün ‘insanlığın yaptığı işler nedeniyle’ Allah tarafından insanlığa gönderildiğini öne sürerek şunları söyledi:
“Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu musibeti verdi, diyoruz. Rabbimiz, ayet-i kerimede ‘Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder’ buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabii tutmamız gerekiyor.”
“Yeryüzünde meydana gelen her bir şeyin Allah’ın takdiri ile olduğunu” savunan Erbaş, “Bizim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyden ders ve ibret almamız gerekiyor. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı bizim sabırla, metanetle kazanmamız, şerri hayra dönüştürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
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