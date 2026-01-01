Almanya'da kanlı noel: Ölüler ve yaralılar var

Almanya'nın Berlin, Hamburg ve Münih gibi kentlerinde yeni yıl için büyük açık hava partileri düzenlenirken, pek çok yerde güvenlik güçleri ve acil yardım ekiplerine havai fişek ya da benzeri patlayıcı maddelerle saldırıldığı bildirildi.

Bielefeld'de 18 yaşındaki iki genç, kendi yaptıkları yılbaşı roketinin patlaması sonucu hayatını kaybederken, Rostock kenti yakınlarında 23 yaşındaki bir genç de maytabın elinde infilak etmesi sonucu sol elini kaybetti. Leipzig'de ise 16 yaşındaki bir kız çocuğu, Almanya'da kullanımı yasak olan bir fişeği ateşlemeye çalışırken elinden ağır yaralandı.

Ülke genelindeki yaralanmalara dair henüz kesin sayılar bilinmezken, Berlin'deki Marzahn Kaza Hastanesi, 25 hastanın "parmak veya el ampütasyonu gibi ağır yaralanmalarla" hastaneye başvurduğunu açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "En acısı da aralarında hayatları bu ağır yaralanmalarla sonsuza dek değişen sekiz çocuğun bulunması" ifadesine yer verildi.

BERLİN'DE 400 GÖZALTI

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da geçtiğimiz yıllarda güvenlik güçlerine ve acil yardım ekiplerine yapılan saldırıların ardından, özellikle büyükşehirlerde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

Dün gece 4 bin 300 polisin görev yaptığı Berlin'de kutlamaların önceki yıllara göre daha sakin geçtiği belirtildi. Ancak bazı bölgelerde polis ekiplerine maytap ve havai fişek atıldığı, ilk belirlemelere göre 21 polisin hafif şekilde yaralandığı ve 400 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Hamburg'da da 10 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, Leipzig'de de polislere havai fişeklerle saldırıldı. Leipzig'in Connewitz bölgesinde bazı grupların barikatlar kurduğu, şehir merkezinde de çok sayıda yangın çıktığı bildirildi.

EN BÜYÜK PARTİLER NEREDE YAPILDI?

Almanya'da Berlin'in tarihi sembolü Brandenburg Kapısı'nda düzenlenen yılbaşı partisine en az 25 bin kişinin katıldığı bildirilirken, Münih'teki ünlü Ludwig Caddesi'ndeki büyük kutlamaya da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı aktarıldı.

Dondurucu soğuklar ve özellikle kuzey bölgeleri için yapılan sert fırtına uyarıları nedeniyle pek çok kişi kutlamalar için kapalı mekanları tercih etti.

Almanya'nın komşusu Hollanda'da, havai fişek ve yılbaşı roketleri ile yapılan kutlamalar önümüzdeki yıldan itibaren yasaklanacağı için bu yıl vatandaşların ilgisinin arttığı bildirildi. Bazı kentlerde kutlamaların kontrolden çıktığı, Breda'da polislere molotof kokteyli ve kaldırım taşları atılırken, Amsterdam'da bir kilisenin yandığı kaydedildi.