Romulo Cardoso'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!

Göztepe forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve yaz transfer sezonunda İzmir ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Bundesliga takımlarından Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso, 2025'e veda ettiği sosyal medya paylaşımında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

ROMULO'DAN FENERBAH ÇE FORMALI PAYLA ŞIM

23 yaşındaki Brezilyalı golcü, 2025'e veda ettiği sosyal medya gönderisinde sırtında Edin Dzeko yazan Fenerbahçe formasını giydiği fotoğrafını da paylaştı.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

12 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Bu sezon Leipzig için 12 maçta sahaya çıkan Romulo, bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.