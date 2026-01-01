Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.01.2026 17:24:00
Romulo Cardoso'dan Fenerbahçe formalı paylaşım!

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) RB Leipzig forması giyen Brezilyalı oyuncu Romulo Cardoso, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Göztepe forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve yaz transfer sezonunda İzmir ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Bundesliga takımlarından Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso, 2025'e veda ettiği sosyal medya paylaşımında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

ROMULO'DAN FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM

23 yaşındaki Brezilyalı golcü, 2025'e veda ettiği sosyal medya gönderisinde sırtında Edin Dzeko yazan Fenerbahçe formasını giydiği fotoğrafını da paylaştı.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Image

12 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Bu sezon Leipzig için 12 maçta sahaya çıkan Romulo, bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

