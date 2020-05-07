Diyanet İşleri: Kendine güvenmeyen eşini kucaklamasın

07 Mayıs 2020 Perşembe, 12:07

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İktidara yakınlığı ve provokatif haberleriyle bilinen Akit TV'de yayımlanan, "İnanan Genç" isimli programda konuşulan, "Oruç tutan kişi orucunu eşiyle açabilir mi?" tartışmasının bir benzerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, "Fetvalar" kitabında yer aldığı öğrenildi. Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kendine güvenmeyen kimsenin oruçluyken eşini kucaklaması mekruhtur" dedi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Diyanet, "Oruçluyken kucaklamakla boşalmanın hükmü nedir?" sorusuna yanıt verilen Fetva kitabında da ilginç ifadelere yer verdi. Oruçlu kişinin eşine dokunmasıyla "boşalma olması" durumunda orucun bozulacağı ifade edilerek, "Kendine güveni olmayan kimsenin oruçluyken eşine dokunması mekruhtur" denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun katkısıyla hazırlanan kitapta, “Oruçluyken dokunmak veya kucaklamakla boşalmanın hükmü nedir?” sorusuna şu yanıt verildi:

"Oruçlu olan kişinin eşini öpmesi, dokunması veya kucaklaması sonucu boşalma (inzal) olması durumunda oruç bozulur ve gününe gün kaza edilmesi gerekir. Orucun bu şekilde bozulma tehlikesi olduğu için kendine güveni olmayan kimsenin oruçlu iken eşini kucaklaması veya öpmesi mekruhtur."