Diyanet’ten şehitlik açıklaması: Salgında ölenler şehit sayılır

08 Nisan 2020 Çarşamba, 11:39

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’yi de etkisi altına alınan koronavirüs salgınında nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalık nedeniyle ölenlerin hükmen şehit olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs dün akşam açıklanan verilere göre 34 bin 109 kişiye bulaştı. Hastalık nedeniyle 725 kişi de hayatını kaybetti.

Dün akşam bir canlı yayına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a “Koronavirüs nedeniyle ölen sağlık çalışanları şehit sayılır mı?” sorusu yöneltildi. Erbaş, şöyle cevap verdi:

“Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler.”

'BAKAN KOCA'YA İSİM ÖNERDİM'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Toplum Bilimleri Kurulu" için din psikolojisi ve din sosyolojisi alanındaki bazı isimleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya önerdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi yaptıklarını bildiren Erbaş, "Toplum Bilimleri Kurulu" için din psikolojisi ve din sosyolojisi alanındaki bazı isimleri verdiğini anlattı.