Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...'

17.04.2026 12:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kahramanmaraş'taki bir okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı çarpıcı itiraflarda bulundu. Paylaştığı videoda saldırgan ile ilişkilerine dair bilgiler de veren kız çocuğu "Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum. Ama deneyeceğim" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i öğrenci ve 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin hayatına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

"BAZI EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Son olarak saldırganın Arjantin'deki arkadaşı saldırı sonrası bir video paylaştı.

Videoda, İsa Aras Mersinli ile ilişkilerine ilişkin bilgilere de yer veren çocuk, şunları kaydetti:

"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum. Ama deneyeceğim.

"ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık.

"DEFALARCA YAPMA DEDİK"

Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.

Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım. Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm."

İlgili Konular: #kahramanmaraş #itiraf #arkadaş #İsa Aras Mersinli

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Öğrencilerine siper olmuştu: 6 kurşunla katledilen Ayla Öğretmen'e 1 saat kalp masajı yapılmış! Kahramanmaraş’ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin 6 kurşunla hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan kadının doktorlar tarafından 1 saat boyunca hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, "1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" dedi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Valilikten hayatını kaybedenlerle ilgili yeni açıklama Valilikten yapılan açıklamada; Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırganına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyip 9 öğrenci ile bir öğretmeni öldüren saldırgan İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin babasına ait polis tören şapkasını taktığı ve iki silahla poz verdiği görüldü.