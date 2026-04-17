Kahramanmaraş'taki saldırıyı düzenleyen saldırganın arkadaşından çarpıcı itiraflar: 'Bazı ekran görüntüleri de var...'

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i öğrenci ve 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin hayatına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

"BAZI EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Son olarak saldırganın Arjantin'deki arkadaşı saldırı sonrası bir video paylaştı.

Videoda, İsa Aras Mersinli ile ilişkilerine ilişkin bilgilere de yer veren çocuk, şunları kaydetti:

"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum. Ama deneyeceğim.

"ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI"

Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık.

"DEFALARCA YAPMA DEDİK"

Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.

Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım. Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm."