Doğukan: Emre abi ile oynamak isterim

Antalyaspor’un başarılı futbolcusu Doğukan Sinik, Türkiye’de en beğendiği futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu ve onunla aynı takımda forma giymek istediğini söyledi. Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddialarına ilişkin ise genç oyuncu, “Kulübüm ilgileniyor bu tarz şeylerle. Ama hedeflerim arasında Antalyaspor’a para kazandırıp gitmek var” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de liglere ara verildi. Antalyaspor’un 21 yaşındaki futbolcusu Doğukan Sinik de bu süreçte yaşadıklarına ve gelecek planlarıma ilişkin birçok konuda İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Mevcut durumda Başkan Ali Şafak Öztürk’ün otelinde çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Doğukan, “Karantinada başkanımız sağ olsun otelini bize açtı. Burada antrenman yapmamız için de çok güzel şartlar var. Karantinanın çoğu günün burada geçirdik, burada antrenman yapıyoruz. Görüntülü şekilde takımla birlikte de idman gerçekleştiriyoruz. Karantina biraz sıkıcı ama antrenmanlarımıza devam edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.



“PSİKOLOJİMİ KÖTÜ ETKİLEMEDİ”



Karantina sürecinin kendisini psikolojik olarak etkileyip etkilemediği ile ilgili de düşüncelerini aktaran genç oyuncu, “Hep dışarıdaydık, ailemizle hiç vakit geçiremiyordum. Bir yandan iyi oldu bu süreç psikolojimizi güzel etkiledi bence. Şahsen benim öyle oldu. Ailemizle vakit geçirmek için daha fazla zaman bulabiliyoruz. Tabii belli bir süreçten sonra insan özlüyor. Şu an gerçekten çok özledik. Kötü etkileyen de olmuştur ama benim psikolojimi kötü etkilemedi, tam tersi daha da iyi etkiledi. Ailemizin yüzünü görebilir olduk” şeklinde konuştu.

Karantina döneminde fiziksel olarak zinde kalabilme adına idmanlarına da dikkat ettiklerini sözlerine ekleyen Doğukan, “Sürekli zaten görüntülü antrenmanlarımızı yapıyoruz. Mental olarak bu zaman dilimi bize yaradı çünkü dinlendik. Birazcık kafamızı toparladık. Fiziksel olarak da daha iyi antrenman yapabilmek için başkanımızın oteline geldik. Burada antrenmanlarımız çok iyi. Ben açıkçası şu an lig başlasa 25-30 günlük kamp döneminden sonra sezona çok iyi girebileceğimizi düşünüyorum. Bu şans bizde var, antrenman yapmak için çok büyük olanaklar var” diye konuştu.

Süper Lig’in yeniden start alması durumunda hazır olabilmek için ne kadarlık bir süreye ihtiyaç duyduklarıyla alakalı soruyu Doğukan Sinik, şöyle cevaplandırdı:

“Haziran ortası gibi lig başlasa biz de büyük ihtimalle mayıs ayının ortası gibi kampa gireceğiz. 1 aylık bir zamanımız olacak ve biz iyi hazırlanabileceğiz. Zaten sezon öncesi kamplarında da 1-1.5 ay öncesinde hazırlanılıyor. Antrenman konusunda bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Problemi şöyle söyleyeyim; bu lig bir türlü oynatılacak zaten. Sonuçta kim düşecek, kim şampiyon olacak ciddi şeyler. Bu kararı vermek de basit bir şey değil. Biraz risk olacak tabii. Sonuçta maçı oynayıp ailemizin yanına geleceğiz. Taşıyıcı durumunda olabiliriz. Birinden de bize bulaşabilir. Ürkütücü durum ama bir şekilde oynayacağız ligi.”

Alınacak her türlü önleme rağmen ligler başladığında virüs bulaşma riskiyle karşı karşıya kalacaklarına dikkat çeken kırımızı-beyazlı oyuncu, “Futbol çok güzel, oynamak istiyoruz, çok özledik ama biz de insanız. Bu lig bir şekilde oynanacak ama en azından her şey tamamen bittiğinde yapsak güzel olabilir. Bu sefer de kim şampiyon olacak, kim küme düşecek konuları var. O yüzden eleştiri yapmak şahsen bir futbolcu olarak benim adıma olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu lig seyircisiz oynanacak, seyircisiz futbolun bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Seyircisiz futbol, futbol değil bana göre. Hiçbir şey dört dörtlük olmadan maçların başlatılması bence çok zevksiz olacak. Sadece insanlar evden bizi izleyecek. Dışarı çıkmayacaklar belki o insanları bir nebze zevklendireceğiz ama peki biz? Bizim ailemiz? Riskli ama yapacak bir şey yok. Oynanacak deniyorsa oynayacağız. Sonuçta işimiz bu” açıklamasını yaptı.

Futbola verilen aranın sona ermesiyle Süper Lig’in de yeniden şekilleneceğini düşündüğünü belirten Doğukan, “Şu an kim şampiyon olur yorum yapmak istemiyorum, ben kendi kulübümle ilgileniyorum ama her şey yeniden de başlayabilir, herkes ara verdi. Çok ilginç bir lig olacak. Bu korona birazcık ligin seyrini değiştirebilir. Şu anki bittiği gibi 8 maç sonra böyle bitmeyebilir” dedi.

Antalyaspor olarak son 8 maçı kaybetmediklerini ve bu seriyi sürdürmek istediklerini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

“Biz kendi aramızda konuşma fırsatı bulamadık korona virüs salgınından dolayı. Ama 8 maçtır kaybetmiyorduk. Bu çok ciddi bir sayı. Böyle olunca da mutluyduk tabii korona girene kadar. Salgından sonra da inşallah 8 maç daha kaybetmeyip ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Tamer hocanın gelişiyle takım çok değişti zaten.”

Geriye kalan müsabakaların korona virüs önlemleri kapsamında tek bir şehirde oynama düşüncesinin daha mantıklı olduğunu ifade eden Doğukan Sinik, “Herkes otele yerleşse herhangi bir şehirde. Bunun Antalya olması da önemli değil. 18-19 takım bir otele yerleştirilse, 1 ayda maçlar bitiyor zaten. Zaten korona olma, bulaştırma riskin yok. Hep takımla berabersin. Takımında korona yoksa kimseye bulaştırmazsın. 8 maçımız var, 4-5 tane farklı şehre gideceğiz. İşte bu risk. Ne kadar özel uçakla gidersen git bu risk. Ama bir şehirde oynansa, herkes test edildikten sonra otellere alınsa çok daha garanti ama tabii bunu büyüklerimiz daha iyi bilir” şeklinde konuştu.

2021 yılına ertelenen EURO 2020’de A Milli Futbol Takımı’yla boy gösterme hedefinin olduğuna da vurgu yapan başarılı oyuncu, cümlelerini şöyle sürdürdü:

“En büyük hedeflerimden birisi bu. Defalarca Ümit Milli Takım forması giydim. Gol sevinci de yaşadım. Bir futbolcunun duyabileceği en büyük gurur Türk bayrağıyla sahada olması. Tek hedefim orası. Orada olmak istiyorum. Ama bunun için bir şeyler vermem lazım. Ben bir an önce sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum ki bir şeyler verebileyim ve sonra kendimi orada bulayım. İnşallah bunu görürüz hep beraber.”

Türkiye’de en beğendiği futbolcu olan Emre Belözoğlu ile beraber top oynamak istediğini dile getiren Sinik, “Emre Belözoğlu gibi bir futbolcuyla aynı ortamda bulunmak, aynı takımda oynamak isterim. O hangi takımda olursa olsun. Onun olduğu bir takımda o havayı solumak isterim. Çok büyük bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum Emre ağabeyi” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili ise Doğukan Sinik, şu açıklamayı yaptı:

“Son zamanlarda çıkan haberle alakalı da benim bir bilgim yok, kulübüm ilgileniyor bu tarz şeylerle. Zaman ne gösterecek göreceğiz hep beraber. Zaten şu an korona var, transfer falan o tarz şeyler düşünemiyoruz. Ama hedeflerim arasında tabii ki Antalyaspor’a para kazandırıp gitmek var.”

Doğukan, son olarak da transferde ilk hedefinin yurt dışı olduğunu ancak Türkiye’den bir takıma gidip kendini göstererek oradan Avrupa’nın farklı liglerine transfer olabileceğini de söyledi.