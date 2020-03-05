Dolarda son durum

05 Mart 2020 Perşembe, 09:33

Kapalıçarşı'da 6,0800 liradan alınan dolar, 6,0820 liradan satılıyor. 6,7760 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 6,7780 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0960 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu.