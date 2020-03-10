Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1370 liradan, Avro 6,9590 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan satılıyor. 6,9570 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 6,9590 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1170 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,9920 lira olmuştu.
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