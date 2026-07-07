Venezuela halkından Türk şirketine sitem: ‘Madem depreme dayanıklıydı neden yıkıldı?’

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremde ölü sayısı artıyor. Venezuela Enformasyon Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi. Venezuela depreminde 16 bin 470 kişi yaralandı, 17 bin 345 kişi ise evsiz kaldı.

TÜRK ŞİRKETİNİN DEPREM KONUTLARI ENKAZ OLDU: 800 ÖLÜ 600 KAYIP

Venezuela’da görev yapan Gazeteci Mustafa Özdemir’in özel haberine göre; Türk şirketi Summa İnşaat’ın 2014 yılında yaptığı depreme dayanıklı konutlar da yıkıldı. 192 Bloğun 160’ı yerle bir oldu. Konutlarda yaşayan 800 kişi öldü, 600 kişi halen kayıp.

VENEZUELALI DEPREMZEDELER TÜRKİYE’YE SESLENDİ: "BU BİNALAR NEDEN ÇÖKTÜ?"

Gazeteci Öztürk, depremzedeler ile konuştu.

Halk, Türk hükümetine seslenerek, ‘2014’te Türk şirketi depreme dayanıklı konut yapacağını açıkladı. Biz de güvendik oturduk. Ama hepsi yıkıldı. Çok ölümüz var. Kayıplarımıza ulaşamıyoruz. Madem depreme dayanıklıydı neden yıkıldı?’ diye isyan etti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela 2010 yılında acı bir sel felaketi yaşadı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Venezuela’yı ziyaret etti. Venezuelalı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından gündeme gelen petrole karşılık konut önerisi oldu.

Aradan geçen zaman içinde Venezuela hükümetinden aldığı davet üzerine ülkede inşaat yatırımlarına başlayan Summa İnşaat AŞ, Başkent Karakas'ta selzedeler için bin 500 konut üretti.

TÜRK ŞİRKETİNİN BİN 500 KONUTU 11 AYDA DEĞİL 10 AYDA BİTMİŞ…

DEİK Türk-Venezuela İş Konseyi ve Summa İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, o dönem AA muhabirine yaptığı açıklama tekrar gündem oldu.

Bora, "‘Bize bin 500 konutu kaç ayda bitirirsiniz?' diye sordular, biz de '11 ay' diye cevap verdik. Taahhüt ettiğimiz süre karşısında şaşırdılar. Çünkü Venezuela'da iş yapan Çinli, İranlı, İspanyol, İtalyan ve Rus müteahhitlere kıyasla verdiğimiz süre oldukça kısaydı. Neticede bin 500 konutu 10 ayda tamamladık ve birkaç hafta içinde teslim edeceğiz." demişti.

TÜRK ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Cumhuriyet, Summa Şirketi'ni arayarak iddiaları sordu. Ancak firma yetkilileri herhangi bir açıklamada bulunmayacaklarını belirtti.