Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6230 liradan, Avro 7,3020 liradan güne başladı.

AA
01 Nisan 2020 Çarşamba, 09:12

Serbest piyasada 6,6210 liradan alınan dolar, 6,6230 liradan satılıyor. 7,3000 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,3020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5710 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,1930 lira olmuştu.


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