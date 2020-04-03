Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6500 liradan, Avro 7,2260 liradan güne başladı.

AA
03 Nisan 2020 Cuma, 09:18

Serbest piyasada 6,6480 liradan alınan dolar, 6,6500 liradan satılıyor. 7,2240 liradan alınan Avro’nun satış fiyatı ise 7,2260 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6410 lira, Avro’nun satış fiyatı ise 7,2150 lira olmuştu


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