Dolarda son durum

17 Nisan 2020 Cuma, 09:48

Küresel bazda dolara olan güçlü taleple TL üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Çarşamba günü 6.90 eşiğini aşan dolar dün de artışını sürdürerek akşam saatlerinde 6.9564'e kadar yükseldi. Kur bu sabaha ise 6.90'da başladı. Dolara olan talep gelişen ülkelerin tümüne baskı yapıyor, Lira ay başından beri dolara karşı yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:



