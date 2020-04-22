Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9820 liradan, Avro 7,5800 liradan güne başladı.

AA
22 Nisan 2020 Çarşamba, 09:13

Serbest piyasada 6,9800 liradan alınan dolar, 6,9820 liradan satılıyor. 7,5780 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,5800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9840 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,5890 lira olmuştu.



Video Haberler