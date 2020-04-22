Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9820 liradan, Avro 7,5800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9800 liradan alınan dolar, 6,9820 liradan satılıyor. 7,5780 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,5800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9840 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,5890 lira olmuştu.
Video Haberler
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!
- Belge alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular
- Doğum günü partisini polis bastı: 46 gözaltı
- Akın ettiler! Yasak öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu
- Kaza anı kamerada: Tramvay otobüse böyle çarptı!
- Yılanların en çok korktuğu şeyi açıkladı