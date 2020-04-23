Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, Avro 7,5630 liradan güne başladı.

AA
23 Nisan 2020 Perşembe, 09:04

Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 7,5610 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,5630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,5940 lira olmuştu.


Video Haberler