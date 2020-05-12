Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0580 liradan, Avro 7,6320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0560 liradan alınan dolar, 7,0580 liradan satılıyor.
7,6300 liradan alınan Avro’nun satış fiyatı ise 7,6320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0720 lira, Avro’nun satış fiyatı ise 7,6630 lira olmuştu.
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