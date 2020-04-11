Dostlar buluşması başka bahara kaldı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 09:52

Televizyon tarihinin en popüler sit-com’larından “Friends”in uzun zamandır beklenen ‘reunion’ (buluşma) bölümü koronavirüs pandemisi yüzünden ertelendi. Dizinin başrol oyuncularından Courtney Cox’ın sahnelerinini 23-24 Mart günşleri yapılması gerekn çekimleri salgın yüzünden yapılamayınca buluşma da başka bahara kalmış oldu.

1994-2004 arası toplam 10 sezon boyunca 236 bölüm olarak yayınlanan ve başrollerini Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’ın paylaştığı dizinin mayıs ayında HBO Max kanalında yayınlanması beklenen ‘reunion’ bölümünde geçmiş sezonlardan da görüntü ve sahnelerin kullanılacağı biliniyor. Ben Winston’ın yönetmenliğini üstleneceği özel bölümün çekimlerinin ne zaman tamamlanacağı ve bitmiş halinini ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise şimdilik belirsiz.

