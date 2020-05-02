Draft etkinliğine erteleme
NBA yönetimi, tamamlanamayan lig sebebiyle Draft Lottery ve Draft Combine'nı ileri bir tarihe erteledi.
NBA yönetimi, tamamlanamayan lig sebebiyle Draft Lottery ve Draft Combine'nı ileri bir tarihe erteledi.
NBA, dün yaptığı açıklamayla Draft Lottery ve Draft Combine etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Normal sezonun bitmesinin ardından playoffa katılamayan takımlar arasında yapılan Draft Lottery’de, takımların NBA Draft’inde kaçıncı sıradan seçim yapacakları kura ile belirleniyordu. Draft Combine’da ise Draft’a katılacağını açıklayan oyuncular, ligin hazırladığı ölçümlerden geçip seçtikleri takımlarla antrenmana çıkıyordu.
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