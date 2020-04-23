DSÖ: Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisindeyiz, vaka sayıları dengeleniyor

23 Nisan 2020 Perşembe, 13:06

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını söyledi.

Açıklama, DSÖ Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

DSÖ'nün Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz."

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ise Avrupa'daki koronavirüs ölümlerinin neredeyse yarısının, bakımevlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Kluge, uzun süre bakımevlerinde kalanlar açısından "derin bir şekilde kaygı verici" bir fotoğrafın ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "Avrupa bölgesindeki tahminlere göre, Covid-19'dan ölenlerin neredeyse yazırı, uzun süreli bakımevlerinin sakinleriydi. Bu akla hayale gelmeyecek bir insani trajedi" dedi.



