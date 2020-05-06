Dükkânı kapanan esnafa asgari ücret

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye Esnaf ve Sanat-kârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs sürecine esnafın zaten zor durumdayken yakalandığını belirterek, “Esnaf günübirlik geçiniyor, bu nedenle parasız kaldı. Daha evvel esnaf kefaletten kredi çektikleri için, yeni bir krediyle de finansman sağlayamadı” dedi.

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı dükkânını açamayan esnafın sorunlarına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Palandöken, “Temel sorun, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günler ve mücbir sebepten işyerleri kapanan esnafın, bu duruma hazırlıksız yakalanması oldu” dedi.

Esnafın yanında çalışanların da mağdur durumda kaldığını kaydeden Palandöken, berber ve kuaförlerin dükkânlarını şartlara uygun hale getirerek açacaklarını ve taksicilerin yeniden çalışmaya başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Bu arada kahvehaneler, kafeler, düğün salonları hâlâ kapalı. Kır düğün salonları veya açık hava çay bahçeleri en azından mesafe kurallarına uyularak açık olsa, hem orada çalışanlar, hem de esnaf mağdur olmaz.”

Palandöken, TESK olarak tekliflerinin dükkân kapattıkları süreçte esnafa en azından asgari ücret verilmesi olduğunu dile getirdi. Palandöken, “Esnaf en azından evinin ihtiyaçlarını görebilmeyi bekliyor. Kredi ve borçların ötelenmesi ile gibi işlemleri gerçekleştiriyorlar ama insanların şu an nakit paraya ihtiyacı var. Talebimizi Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na anlattık. Neticelerini bekliyoruz” dedi.

Koronavirüsten sonraki süreçte esnaf için de yeni bir düzen kurulması gerektiğini belirten Palandöken, “Yeni dönemde esnafın dijital sisteme uyumunun sağlanması için çalışmalar yapıyoruz” dedi. l ANKARA