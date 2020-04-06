Dünya diken üstünde

06 Nisan 2020 Pazartesi, 02:00

Çin’de ilk SARS benzeri zatürre vakasını 31 Aralık’ta Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirdi. O dönemde virüsün insandan insana bulaşabildiğine dair bir bilgi de yoktu. Bilim insanları virüs hakkında daha fazla bilgi edindikçe, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin de virüsü yayabildiği ortaya çıktı. O nedenle testlerin artırılması hayati önemdeydi. Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore’de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve çok fazla kişiye test yapılması sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaldı. Ortadoğu’da İran ve Avrupa’da İtalya ile İspanya virüsün en fazla yayılma ivmesi kazandığı ülkeler oldu.

NELER OLDU?

DSÖ, koronavirüs krizinin yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklarken pek çok ülke sınırlarını dışarıya kapattı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, “‘rahatsızlık geçirdiği’ gerekçesiyle peş peşe tüm programlarını iptal edince enfekte olduğu iddiaları gündeme yansıdı. Papa’ya yapılan testin sonucunun negatif çıktığını duyuran Vatikan’da şu ana kadar 4 vaka bulunduğu kaydedildi. Zira İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğine dikkat çekti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudeau’ya 12 Mart’ta yeni tip koronavirüs teşhisi koyuldu. Justin Trudeau’nun da tedbiren 14 gün karantinada tutulacağı açıklandı. Trudeau, konutunun önünde düzenlediği basın toplantısında, halka çağrıda bulunarak evlerinde kalmalarını istedi.

Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten yeni tip koronavirüs teşhisi koyulanlar arasında. Wajngarten’in yaklaşık bir hafta önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi dikkatleri Trump’a çevirdi. Beyaz Saray Doktoru tarafından yapılan yazılı açıklamada Trump’a yapılan test sonucunun negatif olduğu belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığına yönelik iddialar gündeme yansıdı. Ancak Bolsonaro iddiaları yalanladı.

ABD’de aralarında Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un da bulunduğu en az 14 siyasetçinin yeni tip koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İtalya’da iktidardaki koalisyonun ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti, koronavirüs kaptığını açıkladı. 54 yaşındaki Zingaretti, “Ben de koronavirüs kaptım” dedi ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda evde tecrit altında tutulacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar’ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. İran basını Cumhurbaykanı Hasan Ruhani’nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri’nin de corona virüse yakalandığını aktardı.

İran’ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

196 ÜLKEDE PANDEMİ

DSÖ, Türkiye dahil 196 ülke ve bölgede görülen yeni tip koronavirüsü “pandemi” olarak nitelendirdi. Örgütün 25 Mart itibariyle yayımladığı rakamlara göre salgın 375 bin 498 kişiyi etkilerken bunlardan 16 bin 362’si yaşamını yitirdi. 100 binden fazla kişi ise gördüğü tedavi sonucu iyileşti. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vaka bildirildi. Virüsün ulaştığı ülke sayısıyla beraber can kayıpları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Tedavi çalışmaları sürerken uzmanlar bu aşamada hastalıkla mücadelede atılacak en doğru adımın virüsün yayılma hızını düşürerek hastaneler ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu belirtiyor.