Dünya Kitap Günü’nde uluslararası bildiri
23 Nisan Dünya Kitap Günü’nde yayınlanan uluslararası ortak bildiride, koronavirüs sebebiyle dünyada yaşanan krizi, salgının yayıncılık sektörü üzerindeki etkisi ve kitapların toplumların gelişimindeki önemi vurgulanırken hükümet lere de destek çağrısında bulunuluyor.
Dünya
Kitap Günü’nde uluslararası bildiri
Eser sahipleri, yayıncılar ve kitapçılardan uluslararası destek çağrısı
Türkiye
Yayıncılar Birliği’nin üyesi olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) 23
Nisan Dünya Kitap Günü’nde; Avrupalı ve Uluslararası Kitapçılar
Federasyonu (EIBF), Uluslararası Eser Sahipleri Forumu (IAF), Uluslararası
Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO), ve Uluslararası Bilimsel,
Teknik ve Medikal Yayıncılar Birliği (STM) ile ortaklaşa bir bildiri
yayınladı.
Bildiride,
Koronavirüs sebebiyle dünyada yaşanan krizi, salgının yayıncılık sektörü
üzerindeki etkisi ve kitapların toplumların gelişimindeki önemi vurgulanırken hükümet
lere de destek çağrısında bulunuluyor.
Türkiye
Yayıncılar Birliği tarafından ortak bildirinin Türkçesi
kamuoyuyla paylaşılırken dayanışma ve destek çağrısı yenilendi.
ORTAK BİLDİRİ METNİ
“Aşağıda
imzası bulunan küresel kitap endüstrisinin temsilcileri olan bizler, tüm
dünyadaki hükümetleri, kendi yayıncılık sektörlerini ve bu sektörleri
çevreleyen değer zincirlerini sürdürmek için ekonomik teşvik paketleri
uygulayarak kitapların, öğrenme çözümlerinin ve profesyonel ve akademik
içeriğin önemini takdir etmeye, desteklemeye ve kutlamaya davet ediyoruz.
Bugün,
2020 Dünya Kitap Günü’nde, kitapların toplumdaki hayati rolünün farkındayız.
Kitaplar aracılığıyla öğreniriz, başka kültürlerle tanışırız, hayal kurarız.
Birbirimizi anlarız. Kitaplar aracılığıyla, empati yapmayı öğreniriz.
Kitaplar,
bilimsel araştırma için, çocuklarımızı eğitmek için ve hayat boyu öğrenmede
gereklidir. Kitaplar, daha iyi insanlar olmamızda bize yardım ederler.
Kitapların,
onları yazmaları ve resimlemeleri için eser sahiplerine ihtiyacı vardır; onlara
yatırım yapmaları için yayıncılara, onları okurlara ulaştırmaları için
kitapçılara ve telif haklarını korumaları için toplu hak yönetimi kuruluşlarına
ihtiyacı vardır. Toplum için öylesine hayati olan bu zincir, mutlak bir tehdit
altındadır.
Bu
sosyal mesafe zamanlarında, kitapların önemi yeniden vurgulandı. Evde kalmak ve
bir kitap okumak, başkalarını önemsemenin bir yolu. Tüm dünyada gazeteler ve
bloglar, ister kaçış ister ne olduğunu anlamak için olsun, izolasyondayken
okumak için kitap listeleri oluşturdular.
İnsanlar
zor zamanlarda kitaplara başvururlar. Pek çok ülkede ebeveynlerin eğitimci
olmaları gerekti. Öğretmenlerin, derslerini öğrencilerine ulaştırmak için yeni
yöntemler bulmaları gerekti.
Tüm
dünyada eser sahipleri ve yayıncılar, içeriklerini ve dijital hizmetlerini
lisanslayarak cevap verdiler. “Dünyayı Oku” gibi online kitap okumaları
patladı, yayıncılar ve eser sahipleri ebeveynlere destek vermede hızlı
davrandılar.
Dünya,
sağlık politikalarına kılavuzluk etmesi ve aşı geliştirilmesi için uzman
dergilerde yayımlanan araştırmalara güveniyor. Burada dergi yayıncılarının,
araştırmaların doğrulanmasına ve geniş çaplı iletimine yaptıkları yatırımlar
kritik. Ve harekete geçtiler, COVID-19 ile ilgili araştırmaları gönüllü olarak
tekrar kullanıma uygun şekilde ücretsiz erişime sundular.
Genel
bir kitleye yönelik kitaplar olsun, çocuk kitapları olsun, eğitim kaynakları
veya bilimsel araştırma olsun, eser sahipleri, yayıncılar, dağıtımcılar,
kitapçılar ve toplu hak yönetimi kuruluşları, gerektiği yerde hızla uyum
sağlayarak ve toplum içinde sorumlu bir rol oynayarak karşılık verdiler.
COVID-19
virüsünün her yerdeki insanlar üzerinde etkisi korkunç. Ekonomiler durma
noktasına geliyor ve kimse ne zaman normale döneceğimizi kesin olarak bilmiyor,
hatta bunun mümkün olup olmadığını da bilmiyor. Kitap sektörü dahil olmak üzere
dünyanın yaratıcı endüstrileri üzerindeki etki yıkıcı. Endüstrimiz zaten pek
çok ülkede nefes almak için mücadele ediyor.
Eser
sahipleri, yayıncılar, editörler, tasarımcılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve
toplu hak yönetiminde çalışanlar için bir gelecek sağlamanın yollarını
bulmalıyız ki, bu pandemiyi yendiğimizde kitap endüstrisi kendisini
toparlayabilsin.
Yeni kitapların olmadığı bir dünya hüzünlü ve yoksullaşmış bir yer olurdu. Bu krizi atlatmak için çok çalışıyoruz fakat hayatta kalmak için yardıma ihtiyacımız var. Bunu birlikte atlatmamız için hükümetlerin bize yardım etmesi gerekiyor.”
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