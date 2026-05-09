Son Dakika... Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.''

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Özel, Gürlek'e ait olduğunu söylediği tapu kayıtları hakkında, "İlk kez burada açıklayacağım. Toplam 16 tapu var, 4'ünü gösterdi, 4'ü de korkunç. Bu tapuların ID numaraları var. Kurum'a defalarca seslendim. Akın Gürlek'in 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?' dediği ve olumsuz cevap aldığını da biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

'KRİPTOLU TELEFON' İDDİASINA SORUŞTURMA

Edinilen bilgiye göre Özel'in soruşturma konusu ifadeleri ise şunlar:

"Şimdi kriptolu telefon var aranızda, Erdoğan'la kriptolu telefonla görüşüyor, bütün yargı süreçleriyle ilgili bilgiyi kriptolu telefonla veriyor."

"Yakınlarına, çevresine sesini kısarak 'Erdoğan'ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar' diyor. Sayın Erdoğan duymadıysa ihbar ediyorum. Kriptolu telefonu kayda aldığını söylüyor."

''ERDOĞAN'A 'BULDUM, KANITI BENDE MERAK ETME' DİYOR''

"Akın Gürlek'in sana bilgi olarak verdiği, Ekrem İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk meselesi yalan ama Erdoğan'a buldum, kanıtı bende merak etme diyor. Sayın Erdoğan'a ilan ediyorum, evet o kazı yapıldı ve hiçbir şey bulunamadı, arama tutanakları elimizde."

"Akın Gürlek'in, Erdoğan'a kriptolu telefondan yarısı doğru, yarısı yalan bir çok beyanat verdiğini ve kendi ağzından talimat aldığını, örneğin 'efendim şunu yapalım mı?', o da 'tabii, tabii' dediğini ve bunları kayda aldığını, 'yarın bana bir şey yapamazlar Erdoğan'ın sesini kaydediyorum', net, bu kadar açık."

AKIN GÜRLEK YANIT VERDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel'in iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürlek şu ifadeleri kullandı:

''CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir “iftira siyaseti”nin tezahürüdür.

Yürümekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi "butlan" davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.''