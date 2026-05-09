CHP'den ayrılıp AKP'ye katılacağı konuşuluyor: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a Kılıçdaroğlu'ndan telefon

CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceği iddia edilen olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AKP'ye yakın TGRT Haber, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burcu Köksal'ı telefonla aradığını ve neler konuştuklarını anlattı.

Gazeteci Fatih Atik, telefonda konuştuğu Kılıçdaroğlu'nun kendisine Burcu Köksal'ı aradığını anlattığını açıkladı.

"BAĞIMSIZ KALSAYDINIZ"

Atik şunları aktardı:

"Burcu Köksal ile ilgili sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu ile görüştü mü? Randevu istedi, vermedi' şeklinde bir polemik vardı. Ben Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TGRT'ye özel olarak açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ı aramış. İstifa konusunu değerlendirmişler. Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ın istifasına üzüldüğünü söylemiş. Burcu Hanım da demiş ki, 'Bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmadı.' cevabını verince Kemal Bey de 'İstifayı anlıyorum. Keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu' değerlendirmesinde bulunmuş. Yani AK Parti'ye geçmesi yerine bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam etmesini söylemiş."