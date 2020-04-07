Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Önlemler vaktinden erken kaldırılmamalı

07 Nisan 2020 Salı, 16:32

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelerin koronavirüsü salgınını yavaşlatmak için aldığı önlemleri nasıl gevşetecekleri konusunda genel bir tavsiyesi olmadığını belirterek önlemlerin vaktinden erken kaldırılmaması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıda, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" denildi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde gazetecilere konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “En önemli konulardan biri önlemleri çok erken kaldırıp eski duruma geri dönmemek” dedi.

Lindmeier, “Hasta yatağından erkenden çıkarsanız ve erkenden koşmaya başlarsanız tekrar eski halinize dönme ve komplikasyon ihtimaliyle karşılaşırsınız” diye konuştu.

Türkiye’de son olarak 20 yaş altı ve 60 yaş üstüne sokağa çıkma ayasağı getirilmişti.



