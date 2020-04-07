Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Önlemler vaktinden erken kaldırılmamalı
Dünya Sağlık Örgütü ülkelere uyarıda bulunarak, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" açıklamasını yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelerin koronavirüsü salgınını yavaşlatmak için aldığı önlemleri nasıl gevşetecekleri konusunda genel bir tavsiyesi olmadığını belirterek önlemlerin vaktinden erken kaldırılmaması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıda, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" denildi.
İsviçre’nin Cenevre kentinde gazetecilere konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “En önemli konulardan biri önlemleri çok erken kaldırıp eski duruma geri dönmemek” dedi.
Lindmeier, “Hasta yatağından erkenden çıkarsanız ve erkenden koşmaya başlarsanız tekrar eski halinize dönme ve komplikasyon ihtimaliyle karşılaşırsınız” diye konuştu.
Türkiye’de son olarak 20 yaş altı ve 60 yaş üstüne sokağa çıkma ayasağı getirilmişti.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı