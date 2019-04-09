Soruşturma bitti... 'Yumurta Çocuğu' tekmelemişti

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili ırkçı söylemlerde bulunan Avustralyalı senatör Fraser Anning'i kafasında yumurta kırarak protesto eden Will Connolly arasındaki hukuki süreçte sona gelindi.

Soruşturmayı tamamladıklarını duyuran Victoria polisi, senatöre de artık ‘Yumurta Çocuk' olarak anılan Connolly'ye herhangi bir suçlama yöneltmeyeceklerini açıkladı. Polis, Connolly'nin sadece uyarılacağını belirtti.

RESMİ BİR UYARI YAPILACAK

Polis tarafından yapılan açıklamada, kafasında yumurta kıran Connolly'ye tokatla karşılık veren Anning'in hareketi ‘meşru müdafaa' olarak görüldü. Açıklamada, "Mahkûmiyet için makul bir sebep yok" denildi.

Connolly'nin de cezalandırılmayacağı ancak ‘resmi bir uyarı' alacağı belirtildi.

TEKMELEYEN ŞAHIS 'SALDIRIYLA' SUÇLANIYOR

Ancak protestonun ardından Connolly'yi yere yatıran ve tekmelediği söylenen 20 yaşındaki şahsın ‘saldırıyla' suçlanacağı da duyuruldu.

16 Mart'ta gerçekleşen olayda 17 yaşındaki Connolly, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin "Müslümanların ülkeye göçü" olduğunu şeklindeki yorumu nedeniyle tepki toplayan Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırmıştı.

Anning, Connolly'ye tokat atarak karşılık vermiş; senatörün destekçileri protestocuyu yere yatırmıştı.

Connolly, ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelmiş ve tüm dünyada kahraman olarak karşılanmıştı. Aşırı sağcı ve ırkçı tutumuyla tepki toplayan Senatör Anning'e ise son olarak Avustralya federal Senatosu tarafından kınama cezası verilmişti.

(Sputnik)