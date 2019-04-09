Taliban, ABD askerini vurdu

ABD’nin Taliban ile barışa yönelik müzakere maratonu sürerken önceki gün Afganistan’da Bagram Hava Üssü yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede devriyede olan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleşen patlamada üç ABD askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı belirtildi. Kimi kaynaklar ayrıca üç Afgan askerinin de öldüğü iddiasını aktardı. Saldırıyı Taliban üstlendi.