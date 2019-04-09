ABD’nin Taliban ile barışa yönelik müzakere maratonu sürerken önceki gün Afganistan’da Bagram Hava Üssü yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede devriyede olan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleşen patlamada üç ABD askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı belirtildi. Kimi kaynaklar ayrıca üç Afgan askerinin de öldüğü iddiasını aktardı. Saldırıyı Taliban üstlendi.
Taliban, ABD askerini vurdu
Afganistan’da Bagram Hava Üssü yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada üç ABD askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı belirtildi.
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 21:42