Tecavüz etti, taşla vurarak öldürdü!

İddiaya göre; Ronnakorn Romruen, Tayland’daki Koh Si Chang adasında Pazar akşamı motosikletiyle giden 26 yaşındaki Miriam Beelte’yi durdurarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.
Sonra da teklifini kabul etmeyen kadına tecavüz ederek, onu taşla döverek öldürdü.
24 yaşındaki Romruen’in maktulü takip ettiği bildirildi. Takip anları güvenlik kameralarına yakalandı.
Yakalanan saldırgan, polise cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde gösterdi. Cinayetten önce uyuşturucu kullandığını anlattı. Miriam’ın Almanya’dan ülkeye geldiği duyuruldu.