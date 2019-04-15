Akar'dan ABD'ye S-400 yanıtı

Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.

Bakan Akar, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı." ifadesini kullandı.

Suriye'deki muhtemel güvenli bölgeye ilişkin ise ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini belirten Akar, iki ülke yetkililerinin bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.

‘TÜRKİYE ABD’NİN HASIMI DEĞİL’

Akar sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye’nin ulusal kararıdır. Biz F-35’lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız. Türkiye ABD’nin hasımı değil, o nedenle CAATSA [ABD’nin hasımlarına yaptırım öngören yasa] kapsamında değerlendirilemez. Patriot teklifi dikkatli şekilde incelenmekte, konunun yapıcı diyalogla çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu süreçte itidal ve sabır bekliyoruz ABD tarafından.”

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından jeopolitik uzmanı Jogn Sitilides Türkiye’nin S-400 alması halinde ABD Başkanı Donald Trump’un Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulayacağını ve Türkiye ekonomisinin bunu kaldıramayacağını ileri sürmüştü.