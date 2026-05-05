Adana'da AKP'liler birbirine girdi: Yeniden seçilen başkan, milletvekilini Erdoğan'a şikayet edecek

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB)’nin 28. Olağan Genel Kurulu'na şehirde AKP içerisindeki saflaşmanın işareti olan gerilim damga vurdu.

Genel kurulda mevcut başkan Niyazi Göger, delegelerin oylarıyla 3. kez başkanlığa seçildi. Genel kurulun ardından basına servis ettiği açıklamada Göger, seçim sürecine müdahale iddiaları kapsamında Başkan adayı Seval Kalo Genç’e destek verdiği öne sürülen AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık’a yönelik eleştirilerde bulundu.

"TARAF OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bültende şu ifadelere yer verildi:

"Adana'nın milletvekili sıfatını taşıyan Milletvekilimiz Sunay Karamık, kendisini seçenlerin iradesini yok sayarak, herkesin milletvekili olması gerekirken belli bir kesimin temsilcisi gibi hareket ederek gece gündüz demeden çalıştı. Benim seçimi kaybetmem için bir yandan oda başkanlarımız ve yöneticilerimizden akrabası olan adaya oy isterken, diğer yandan seçime girecek üçüncü adayı akrabası olan adayla birleştirmek için mücadele verdi. Ancak her iki girişimi de karşılık bulamadı. Tüm bu talihsiz girişimlerinin karşılığında gerekli cevabı sandıkta delegelerimiz verdi."

Bültene göre Niyazi Göger, "Ben AK Parti kurucu il yönetiminde başkan vekilliği görevinde bulundum. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında il yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aktif görevde olmadığım dönemlerde de partimle her zaman iç içe oldum. Siyasi kimliğimi hiçbir zaman gizlemedim. Ancak siyasi kimliğimi hiçbir zaman baskı unsuru olarak kullanmadım. Esnaf ve sanatkarımla, oda başkanlarımla, yönetici arkadaşlarımla arama siyaseti sokmadım. Siyasi kimliğimi iktidarın gücüyle temsilcisi olduğum esnaf ve sanatkarıma, şehrime hizmet için kullandım. Ancak şunu açıkça ifade ediyorum; kendisini milletvekili olana kadar tanımıyordum. Amerika'dan gelerek, bizim ve esnafımızın oylarıyla hasbelkader milletvekili seçilmiş bir ismin, genel kurul sürecimizde akrabalık ilişkilerini gerekçe göstererek bir adaya açık destek vermesi benim nazarımda açık bir siyasi zafiyet ve ciddi bir talihsizliktir. Benim ve esnafımızın oylarıyla o makama gelen bir kişinin, tarafsızlığını korumak yerine bu şekilde taraf olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Mensubu olduğunuz partiye yeni üye kazandırmak gibi asli bir sorumluluğunuz varken, akrabanız olan o kişiyi partiye kazandıramamanız sizin eksikliğiniz mi, yoksa o kişinin bu partiye aidiyet duymamasının açık bir göstergesi midir?"

ERDOĞAN'A ŞİKAYET EDECEK

Başkan Niyazi Göger, açıklamalarına şu ifadelerle son verdi:

"Hiç kimse, sahip olduğu siyasi unvanı ve kişisel ilişkilerini bu camianın iradesinin üzerinde görmeye kalkamaz. Bu teşkilatın kararını ne akrabalık bağları ne de dışarıdan yapılan yönlendirmeler belirler. Bu teşkilatın kararını ancak ve ancak, Ahilik geleneğinin temsilcisi esnaf ve sanatkarımız hür iradesiyle verir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilk görüşme fırsatımda zat-ı alilerine; milletvekilimizin ayrıştırıcı, ötekileştiren bu talihsiz yaklaşımını mutlaka ileteceğim."