Bibi Andersson hayata gözlerini yumdu

İsveç Film Enstitüsü Sözcüsü Martin Frostberg, 83 yaşındaki Andersson’un dün hayatını kaybettiğini açıkladı. İsveç Film Enstitüsü tarafından 4 kez en iyi kadın oyuncu seçilen Andersson, John Huston ve Robert Altman filmleri dahil onlarca yapımda rol aldı.

Tiyatro yönetmenliği de yapan Andersson, 2009 yılında geçirdiği inme sonrası beyaz perdeden uzak kalmıştı.

BIBI ANDERSSON KİMDİR?

İsveç’in başkenti Stockholm’de 1935 yılında dünyaya gelen Andersson, Vilgot Sjöman’ın lskarinnan adlı filmindeki rolü ile 1963 yılında gerçekleştirilen 13. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde En iyi Kadın Oyuncu Gümüş Ayı ödülü aldı. ‘Persona’ adlı filminde canlandırdığı hemşire Alma rolü ile adını geniş kitlelere duyurdu. Yine Persona filmindeki rolüyle 4. Guldbagge Ödülleri’nde Başroldeki En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.