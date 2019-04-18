Ünlü film yıldızı Bradley Welsh öldürüldü







Edinilen son dakika bilgisine göre, 2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve ünlü sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Ünlü ismin öldürülmesinin ardından bireyler, 'Bradley Welsh kimdir?' sorusuna da yanıt aramaya başladı.

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre, 2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve ünlü sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde kurşunlanarak öldürüldü.

Saldırıdan sonra İskoçya polisinden yapılan açıklamada, Bradley Welsh'in dün gece yarısı silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ünlü oyuncunun suikaste kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

BRADLEY WELSH KİMDİR?

T2 Trainspotting'deki rolü ile adından sıkça söz ettiren Bradley Welsh'in ayrıca boks şampiyonluğu da bulunmaktadır. İngiliz uyruklu Bradley Welsh oyunculuk haricinde televizyonda da şov programları yapmıştır.

Polisin verdiği bilgilere göre Bradley Welsh'in kurşunlanarak ağır yaralandığı, olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.