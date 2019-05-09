17 mahkum Kim Kardashian sayesinde serbest

Daha önce şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüşen Kim Kardashian'ın birçok kişinin daha serbest kalmasını sağladığı kaydedildi.

Kardashian'ın yasal yolları izleyerek geçen 3 ayda 17 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturduğu ortaya çıktı. Kardashian'ın avukatlar aracılığıyla ve federal hapishanelerdeki müebbet hapis mahkumları için oluşturulan First Step Act isimli reform ile söz konusu kişileri kurtardığı aktarıldı.

38 yaşındaki yıldız daha önce verdiği bir röportajda Trump'ın kendisini görüşmeler için aradığını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Donald Trump beni aradığında Steven Klein'ın fotoğraf çekimindeydim. Eğer Steven Klein'ı tanıyorsanız nasıl fotoğraflar çektiğini bilirsiniz. Çıplaktım ve telefonum çaldı. Hemen üstüme bir şeyler alıp telefonu açtım"

Kim Kardashian daha önce ise eşi Kanye West'in Donald Trump’la görüşmesinden sonra boşanmaları için tehdit aldıklarını ve evliliklerinin sarsıldığını dile getirmişti.