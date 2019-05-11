Rusya’dan Suriye açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından hazırlanan bir bildiri yayınladı. Bildiride Rusya’nın savaş mağdurlarına olan yardımlarının devam ettiği belirtilerek, “Geçtiğimiz gündem itibaren toplam 2 bin 113 faaliyet gerçekleştirildi. Bu faaliyetler kapsamında 33 tondan fazla insani yardımlar savaş mağdurlarına teslim edildi” denildi.

Açıklamada, “İdlib mutabakatının savaşın sonlandırılma çabalarına rağmen yasadışı silahlı örgütler tarafından Suriye’nin Lazkiye, Cubb Ez Zarur (2 kez), Rueyset İskender ve El Hammam kasabalarındaki yerleşim alanlarına bombalı saldırılar gerçekleştirildi” denildi.