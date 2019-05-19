Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü

Honduras (DHA) – Honduras’ta küçük uçak düştü. Uçaktaki 5 kişiden 4’ü olay yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Honduras’ta bulunan Roatan adasında meydana geldi. Küçük uçağın, kıyıdan 400 metre uzaklıkta okyanusa düştüğü, uçağın pilotunun ve 4 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, pilotun Amerikalı, 4 yolcunun ise Kanadalı olduklarını duyurdu. Ayrıca,
DHA
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 11:01

Honduras’ta küçük uçak düştü. Uçaktaki 5 kişiden 4’ü olay yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Honduras’ta bulunan Roatan adasında meydana geldi. Küçük uçağın, kıyıdan 400 metre uzaklıkta okyanusa düştüğü, uçağın pilotunun ve 4 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, pilotun Amerikalı, 4 yolcunun ise Kanadalı olduklarını duyurdu. Ayrıca, yolculardan Anthony Frederick’in, uçağın düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

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