Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü

Honduras’ta küçük uçak düştü. Uçaktaki 5 kişiden 4’ü olay yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Honduras’ta bulunan Roatan adasında meydana geldi. Küçük uçağın, kıyıdan 400 metre uzaklıkta okyanusa düştüğü, uçağın pilotunun ve 4 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, pilotun Amerikalı, 4 yolcunun ise Kanadalı olduklarını duyurdu. Ayrıca, yolculardan Anthony Frederick’in, uçağın düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.