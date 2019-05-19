Evlenmekten vazgeçen adamı kaçırıp banka evrakları imzalattı

Russia Today (RT) Arapça servisinin haberine göre ilginç olay, Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşandı.

Polise başvuran adam, bir grup tarafından kaçırıldığını ve bilinmeyen bir yerde tutulduğunu anlatarak, bazı banka evraklarını zorla imzaladıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sırasında Mısırlı kadın, kendisine yardım eden 4 erkekle birlikte gözaltına alındı.

Kadının kendisiyle evlenmekten vazgeçtiği için adamdan maddi tazminat almak istediği öğrenildi. Bunun için araba kiralayarak mağdurla bir yerde buluşan kadın, kurusıkı tabancayla tehdit ederek adama çeşitli banka evrakları imzalattı.

Gözaltı sırasında üzerinden söz konusu evraklar çıkmayan zanlılar, tüm suçlamalardan kurtulmayı başardı.