Acun'un sunucusu Atatürk'ü soykırımcı ilan etti

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımında, Atatürk’ü soykırımcı ilan etti.
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 16:54

[Haber görseli]

Türkiye’nin en çok izlenen programlarından Survivor'ın Yunanistan kökenli sunucusu Sakis Tanimanidis’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken; paylaşımın sonuna da “Ben Unutmam” hastag’ini atması tepki çekti.

[Haber görseli]

ACUN: SAKİS İLE SURVİVOR SUNMANIN KEYFİ

Survivor’un Yunan sunucusu Sakis’in 19 Mayıs’ta Atatürk’e ve Milli mücadele kahramanlarına soykırımcı imasında bulunması büyük tartışma yaratırken; TV8’in patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından “Sakis ise Survivor sunmanın keyfi” mesajıyla bu fotoğrafı paylaşmıştı.

[Haber görseli]

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Acun Ilıcalı