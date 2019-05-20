Acun'un sunucusu Atatürk'ü soykırımcı ilan etti

Türkiye’nin en çok izlenen programlarından Survivor'ın Yunanistan kökenli sunucusu Sakis Tanimanidis’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken; paylaşımın sonuna da “Ben Unutmam” hastag’ini atması tepki çekti.

ACUN: SAKİS İLE SURVİVOR SUNMANIN KEYFİ

Survivor’un Yunan sunucusu Sakis’in 19 Mayıs’ta Atatürk’e ve Milli mücadele kahramanlarına soykırımcı imasında bulunması büyük tartışma yaratırken; TV8’in patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından “Sakis ise Survivor sunmanın keyfi” mesajıyla bu fotoğrafı paylaşmıştı.