Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı.

Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı.

İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

YUNANİSTAN KINADI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, olayı kınayan bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Selanik'te bugün gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kabul edilemez ve sorumsuzca" saldırıların amaçlarına ulaşamayacağı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının saldırıların sorumlularını adalet önüne getireceği ifade edildi.

Sabah saatlerinde Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'nın diplomatik plakalı aracı evinin önünde kundaklanmıştı. Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada BSTBD'de çalışan bir Türk'ün aracı benzin dökülerek yakılmıştı.

İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar görmüştü.