Ertan Torunoğulları cevapladı: Fenerbahçe'den maç sonu N'Golo Kante yanıtı!

14.01.2026 21:15:00
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Suudi Arabistan dönüşü havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transfer süreci için Suudi Arabistan'a giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye'ye döndü.

Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in, 34 yaşındaki Kante ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

Image

"TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Ertan Torunoğulları havalimanında yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU KANTE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de yurt dışı seferinden dönen Ertan Torunoğulları, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçı stadyumdan takip etti.

Torunoğulları sarı-lacivertli taraftarların, "Kante geliyor mu?" sorusuna, "Geliyor" yanıtını verdi.

Image

N'Golo Kante'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililerin duruma göre hareket edeceği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

533 MAÇTA 72 GOLE KATKI

34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kante, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.

